Lupte / Răzvan Pîrcălabu: „Mergem la Istanbul cu speranţă şi încredere!“

Turneul preolimpic mondial de lupte, programat în perioada 9-12 mai la Istanbul (Turcia), reprezintă ultima şansă de calificare a sportivilor români la Jocurile Olimpice. România speră să mai califice 2-3 luptători la competiţia supremă, asta după ce Ana Beatrice şi-a asigurat biletul pentru Paris. De menţionat că în calificări vor intra şi sportivii craioveni Alexandra Anghel şi Răzvan Kovacs.

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a menţionat că turneul va fi unul extrem de disputat şi de complicat, dat fiind faptul că fiecare sportiv în parte îşi doreşte calificarea.

„La Istanbul este ultima şansă pentru Jocurile Olimpice. Şi se anunţă un turneu foarte, foarte puternic. M-am uitat pe listele de înscrieri şi m-am cutremurat de ce am văzut acolo. Ca număr de participanţi, turcii estimau în jur de 900-1.000 de participanţi şi au sărit deja de 1.400 (sportivi, antrenori, membri ai delegaţiilor). La una dintre categorii se înscriseseră 54 de sportivi. Aşa că este cu mult mai greu decât la turneul european. Dar sportivii sunt antrenaţi, au avut tot ce şi-au dorit, condiţii de antrenament, sparring partneri de valoare, medicamentaţie, tot-tot-tot. Tot ce a ţinut de noi le-am oferit. Acum sperăm ca ei să prindă şi o zi bună şi să iasă cum trebuie.

Vrem să mai calificăm 2-3 sportivi şi să nu meargă Ana singură la Paris… Ana este în creştere de formă, e puternică, are şi vârsta care să o propulseze. Face 24 de ani anul acesta, exact cum e mai bine pentru un sportiv din punct de vedere fizic, mental. Experienţă are, pentru că va fi la a doua ediţie a Jocurilor Olimpice. Iar ea a confirmat în ultimul timp“, a spus Pîrcălabu, pentru Agerpres.

Şanse ceva mai multe

Pîrcălabu a explicat că sistemul de calificare cu trei locuri cotă la fiecare categorie ar putea să-i avantajeze pe sportivii români.

„Pe sportivii noştri, şi asta e o problemă la nivelul întregului sport românesc, nu am reuşit încă, decât pe ici şi colo, să îi facem să lupte sub presiune. Şi s-ar putea acum, când sunt trei locuri calificabile la fiecare categorie, să conteze foarte mult. Pentru că în mintea lor se vor lupta mai dezinvolt, vor fi mai liniştiţi pentru că ştiu că mai au o şansă dacă pierd cumva… adică să se lupte pentru bronz şi apoi pentru calificare. E foarte greu, dar mergem la Istanbul cu speranţă şi încredere cum am mers întotdeauna. La toate turneele preolimpice continentale s-au calificat finaliştii de la fiecare categorie, deci primii doi. Acum, la Istanbul, se califică finaliştii, iar cei doi cu medaliile de bronz se vor lupta încă o dată pentru un loc calificabil la Paris. Deci va fi un meci în plus… şi e de dimineaţa până seara, te lupţi ca la nebuni“, a mai spus preşedintele FRL.

Lotul României pentru turneul preolimpic mondial de la Istanbul (9-12 mai) este format din 13 sportivi:

lupte libere: Răzvan Marian Kovacs (cat. 57 kg), Ştefan Ionuţ Coman (cat. 65 kg), Zurab Kapraev (cat. 74 kg), Georgian Florin Tripon (cat. 97 kg);

lupte greco-romane: Răzvan Arnăut (cat. 60 kg), Mihai Radu Mihuţ (cat. 67 kg), Ilie Cojocari (cat. 77 kg), Nicu Samuel Ojog (cat. 87 kg), Alin Alexuc Ciurariu (cat. 130 kg);

lupte feminin: Kateryna Zhydachevska (cat. 57 kg), Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg), Alexandra Nicoleta Anghel (cat. 68 kg), Cătălina Axente (cat. 76 kg).

