Liga Campionilor | Edin Terzic: „Este aproape ireal“

Borussia Dortmund s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franţa, câştigată cu 1-0, la fel ca şi în tur, antrenorul nemţilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat că anul trecut la fost la un pas de demitere, întrucât Borussia a ratat titlul în ultima etapă.

„Este aproape ireal. Cred că, în marea schemă a lucrurilor, am meritat să ajungem în finală. Am venit aici pentru a ne confrunta cu o echipă care are atât de multe calităţi. Ne-am calificat datorită muncii în echipă, dar şi cu un pic de noroc. Sunt foarte mândru de echipa mea, de staff-ul meu şi de întregul club. După optimile cu Eindhoven, ne-am spus că drumul spre ‘Wembley’ este destul de scurt. Se vede în bucuria noastră, dar ne va lua puţin timp să realizăm acest lucru. Sezonul trecut, am sperat să trăim astfel de momente pe propriul stadion. Fanii noştri au fost acolo pentru a ne susţine după meci. Am făcut totul împreună! Este recunoştinţă pură, este bucurie pură şi o mândrie extremă“, a declarat Edin Terzic.

Borussia Dortmund o va întâlni în finala de pe 1 iunie, de pe „Wembley“, pe învingătoarea dintre Bayern Munchen şi Real Madrid. În meciul tur al semifinalei, disputat pe „Allianz Arena“, scorul a fost 2-2. Manşa secundă este programată în această seară, de la ora 22.00, pe „Santiago Bernabeu“.

