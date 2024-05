Liga Campionilor | Luis Enrique, frustrat după eliminarea cu Dortmund

PSG a ratat din nou cel mai important obiectiv al sezonului, campioana Franței oprindu-se în semifinalele Ligii Campionilor după „dubla” cu Borussia Dortmund, încheiată 0-2 la „general“. Antrenorul grupării din Hexagon, Luis Enrique, a încercat să găsească explicații pentru eliminarea echipei sale.

„Sentimentul care mă încearcă este tristețea. Nu poate fi altfel. Nu am fost inferiori în aceste două meciuri. Am lovit de 6 ori bara ( de două ori în tur şi de 4 în retur – n.r.) şi am tras la poartă de 31 de ori azi (marți – n.r.) și nu am marcat. Pare imposibil de crezut că e adevărat. xG-ul nostru (goluri preconizate – n.r.) a fost în această seară de 3, în timp ce al lui Dortmund a fost de 0,7. Ei au marcat, noi nu. Fotbalul este ciudat, dar îl recompensează pe cel care înscrie și nu pe cel care trimite în bară. Trebuie să felicităm echipa care s-a calificat în finală.

„Trebuie să acceptăm această înfrângere“

Trebuie să trecem peste acest gol pe care îl simt și să încercăm să ne revenim pentru a juca duminică împotriva lui Toulouse (etapa 33 din Ligue 1 – n.r.). Scopul pe care ni l-am propus l-am atins. Am încercat să ne luptăm pe toate planurile. Vom vedea după finala Cupei Franței (vs Olympique Lyon, pe 25 mai – n.r.) ce am obținut.

Sunt foarte mulțumit de cum au decurs ambele meciuri. Jucătorii au făcut ce le-am cerut eu. Mi-a plăcut spiritul echipei mele. Nu poți învinovăți această echipă, deoarece are o credință de neclintit. Fără îndoială că sunt foarte mândru de echipa mea. Primul vinovat este antrenorul, dar sunt încântat de atitudinea și comportamentul jucătorilor mei. Nu vorbesc niciodată cu jucătorii mei la sfârșitul meciului, dar în seara asta am făcut o excepție. Am vorbit cu jucătorii mei individual, dar este dificil să-i consolez. Este important să știi să câștigi, dar este important și să știi să pierzi. Trebuie să-i felicităm pe cei de la Dortmund și să acceptăm această înfrângere“, a declarat Luis Enrique.

