Candidatul la președinția Ecuadorului Fernando Villavicencio, asasinat la un eveniment de campanie

Un candidat la viitoarele alegeri prezidențiale din Ecuador, Fernando Villavicencio, a fost asasinat, ieri la un eveniment de campanie în capitală. Președintele ecuadorian Guillermo Lasso a confirmat incidentul şi a promis că această crimă nu va rămâne nepedepsită. „Crima organizată a parcurs un drum lung, dar toată greutatea legii va cădea asupra lor”.

Villavicencio a fost împușcat mortal când ieșea dintr-un miting de campanie la o școală din nordul capitalei Quito. Totul s-a întâmplat cu 10 zile înainte ca primul tur al alegerilor prezidențiale să aibă loc pe 20 august.

Un legiuitor în Adunarea Națională, Villavicencio a susţinut combaterea corupția și violența cauzată de traficul de droguri în țară. El a declarat CNN în mai că Ecuadorul a devenit un „stat narco”, în timp ce își propunea să conducă o luptă împotriva a ceea ce el numită „mafia politică”.

Suspectul a murit în urma unui schimb de focuri cu personalul de securitate, a declarat Procuratura Generală a Ecuadorului

S-a demarat o anchetă asupra atacului, care a rănit nouă persoane, inclusiv un candidat la Adunarea Naţională şi doi poliţişti.

Mai târziu, Parchetul din Ecuador a declarat că șase persoane au fost arestate în timpul raidurilor în cartierele Conocoto și San Bartolo din Quito și că trupul lui Villavicencio a fost transferat la morgă pentru o autopsie.

