Procurorii au cerut, fără succes, arestarea unui procuror şi a unui poliţist

Curtea de Apel Craiova a respins, ieri, propunerea de arestare preventivă față un procuror suspectat de comiterea mai multor infracţiuni, de la abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului, până la fal intelectual şi uz de fals. Este vorba de procurorul Sorin Lia, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, Olt. Alături de procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a cerut, tot fară succes, arestarea unui poliţist, a administratorului unei societăţi comerciale şi a unei persoane fără calitate specială. Potrivit anchetatorilor, în acest dosar mai sunt urmărite penal alte patru persoane. Acestea sunt alţi doi poliţişti şi două persoane fără calitate specială.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a comunicat că infracţiunile ar fi fost comise începând cu anul 2016.

„Abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului, raportat la instrumentarea unor dosare penale, în scopul exonerării de la răspundere penală a reprezentanţilor unei societăţi comerciale.



Favorizarea făptuitorului în formă continuată, raportat la modul de instrumentare şi soluţionare a unei cauze penale şi la modalitatea de gestionare a informaţiilor clasificate înaintate la parchet în luna decembrie 2022, în scopul protejării activităţii de comerţ ilicite desfăşurate de un lucrător de poliţie.



În perioada 17 – 26 februarie 2022, a comunicat către persoane neautorizate, prin intermediul unui lucrător de poliţie, informaţii nedestinate publicităţii din mai multe dosare, aflate în lucru în anchetă proprie/în supravegherea urmăririi penale.

În perioada 21.12.2022 – 17.01.2023, a comunicat către persoane neautorizate (lucrător de poliţie) date şi informaţii cu caracter secret de serviciu”, au precizat anchetatorii.

Ar fi intervenit într-un dosar penal

„În luna noiembrie 2016, în calitate de procuror coordonator, a intervenit la un procuror stagiar pentru ca acesta din urmă să pronunţe o anumită soluţie, favorabilă unui inculpat dintr-un dosarul penal, în care exercita supravegherea urmăririi penale.

În perioada 19 – 20.12.2021, s-a folosit de funcţia de conducere, emiţând retroactiv, pe numele său, un ordin de deplasare nereal, datat 17.12.2021, prin care a atestat faptul că, în data de 19.12.2021, a circulat pe drumurile publice în interes de serviciu, pentru a nu fi sancţionat contravenţional pentru încălcarea regimului legal de viteză, ordin pe care l-a folosit în faţa organelor de poliţie din cadrul unui serviciu rutier.

În data de 27.10.2021, a intervenit la conducerea unui inspectorat judeţean de poliţie, pentru ca prietenul său (lucrător de poliţie) să fie mutat la o altă structură de poliţie”, mai susţin procurorii craioveni.

Alţi inculpaţi, alte acuzaţii

Poliţistul reţinut este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia. Administratorul unei societăţi comerciale este suspectat de instigarea la sustragerea sau distrugerea de probe, la abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei.

O persoană fără calitate oficială este cercetată pentru instigarea la sustragerea sau distrugerea de probe, la abuz în serviciu şi la favorizarea făptuitorului.

Anchetatorii au mai precizat că în acelaşi dosar sunt urmărite penal alte patru persoane. Este vorba de alţi doi poliţişti şi de alte două persoane.

Totul ar fi început de la un transport de pietriş

Potrivit publicaţiei Imperativ, un poliţist ar fi depistat în trafic un camion aparţinând SC Adrilex. Acesta ar fi transportat pietiş fără documente legale. Pentru a se evita o sancțiune, un angajat al SC Adrilex ar fi apelat la un poliţist din Corabia. Acesta din urmă ar fi intervenit pe lângă şeful Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia. În schimb, poliţistul care a oprit transportul s-ar fi ales cu un dosar de abuz în serviciu.

Fiul omului de afaceri neagă acuzaţiile

Fiul omului de afaceri inculpat în acest dosar, administratorul SC Adrilex, a explicat că nu există probe care să îl incrimieze pe tatăl să.

„Sunt de părere că tatăl meu este nevinovat, ne susţinem nevinovăţia. Nu există probe pentru a-l incrimina în dosar. Între domnul procuror Sorin Lia şi tatăl meu nu a fost, nici măcar o singură dată, vreo conversaţie. Tatăl meu nu l-a cunoscut şi nu îl cunoaşte. Sunt doar nişte abuzuri din partea celorlalţi colegi. Tatăl meu este acuzat de instigare la distrugere de probe. Este vorba despre un poliţist, Dragoş Florea se numeşte.

Dumnealui a oprit o maşină de-a noastră. Neavând competenţă pentru cântărire, acesta a solicitat să vină un echipaj al ISCTR. Am refuzat cântarul pentru că parcarea respectivă nu era amenajată în acest sens. Am basculat maşina, am încărcat-o înapoi, iar după ce s-a egalizat am dus marfa la destinaţie. Ulterior, la 10 zile, am aflat că avem un dosar penal. Marfa respectivă avea toate documentele necesare. S-au făcut şi se fac în continuare abuzuri”, a precizat Alexandru Tudose.

Propunerea de arestare, respinsă de instanță

În cursul zilei de miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus reţinerea a patru persoane. Acestea sunt procurorul Sorin Lia, poliţistul Sorin Bulintiş, omul de afaceri Adrian Tudose şi Costel Rădoi. Ieri dimineaţă, cei patru au fost duşi la Curtea de Apel Craiova cu propunere de arestare preventivă.

La ora 11.00, instanţa a respins ca nefondată cererea de recuzare formulată de procurorul Lia împotriva judecătoarei Cristina Crăciunoiu. Audierile au continuat ore în şir, iar după ora 17.00, instanța s-a pronunțat.

Judecătorii au respins cererile de arestare formulate de procurori.

”Respinge propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor. Cheltuielile judiciare rămâne în sarcina statului. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Lia Sorin Marian se va achita din fondurile Ministerului Justiției, rămânând în sarcina statului”, a dispus instanța. Hotărârea Curții de Apel Craiova poate fi contestată de procurori la Înalta Curte de Casație și Justiție.