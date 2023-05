Procuror şi poliţişti, acuzaţi de comiterea mai multor infracţiuni

UPDATE: Băiatul omului de afaceri acuzat a făcut declaraţii în faţa Curţii de Apel Craiova, în timp ce tatăl său încă este audiat. „Sunt de părere că tatăl meu este nevinovat, ne susţinem nevinovăţia. Nu există probe pentru a-l incrimina în dosar. Între procuror şi tatăl meu nu a fost, nici măcar o singură dată, vreo conversaţie. Tatăl meu nu l-a cunoscut. Sunt nişte abuzuri din partea celorlalţi colegi. Tatăl meu este acuzat de instigare la distrugere de probe. Este vorba despre un poliţist, Dragoş Florea se numeşte. Dumnealui a oprit o maşină de-a noastră. Neavând competenţă pentru cântărire, acesta a solicitat să vină un echipaj al ISCTR. Am refuzat cântarul pentru că parcarea respectivă nefiind amenajată nu puteam să cântărim maşina. Am basculat maşina, am încărcat-o înapoi, după ce s-a egalizat, apoi am dus marfa la destinaţie. Ulterior, la 10 zile, am aflat că avem un dosar penal. Marfa respectivă avea toate documentele necesare. S-au făcut şi se fac în continuare nişte abuzuri. Tatăl meu avea o legătură de prietenie cu Şeful Poliţiei Rutiere din Corabia de peste 20 de ani, se cunoaşteau din liceu. Nu putem să trăim singuri pe pământ. Cu toţii avem cunoştinţe şi prieteni. Asta nu înseamnă că l-a favorizat cu ceva“, a declarat fiul omului de afaceri.

Firul reţinerii

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus, ieri, reţinerea unui procuror suspectat de comiterea mai multor infracţiuni, de la abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului, până la fal intelectual şi uz de fals. Potrivit Hotnews, ar fi vorba de procurorul Sorin Lia, fostul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, Olt. Alături de procuror au mai fost reţinut un poliţist, administratorul unei societăţi comerciale şi o persoană fizică.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a comunicat că infracţiunile ar fi fost comise de procuror începând cu anul 2016.

Anchetatorii au explicat punctual infracţiunile comise de inculpat.

„Abuz în serviciu şi favorizarea făptuitorului, raportat la instrumentarea unor dosare penale, în scopul exonerării de la răspundere penală a reprezentanţilor unei societăţi comerciale.

Favorizarea făptuitorului în formă continuată, raportat la modul de instrumentare şi soluţionare a unei cauze penale şi la modalitatea de gestionare a informaţiilor clasificate înaintate la parchet în luna decembrie 2022, în scopul protejării activităţii de comerţ ilicite desfăşurate de un lucrător de poliţie.

În perioada 17 – 26 februarie 2022, a comunicat către persoane neautorizate, prin intermediul unui lucrător de poliţie, informaţii nedestinate publicităţii din mai multe dosare, aflate în lucru în anchetă proprie/în supravegherea urmăririi penale.

În perioada 21.12.2022 – 17.01.2023, a comunicat către persoane neautorizate (lucrător de poliţie) date şi informaţii cu caracter secret de serviciu”, au precizat anchetatorii.

Ar fi intervenit pentru mutarea unui poliţist

„În luna noiembrie 2016, în calitate de procuror coordonator, a intervenit la un procuror stagiar pentru ca acesta din urmă să pronunţe o anumită soluţie, favorabilă unui inculpat dintr-un dosarul penal, în care exercita supravegherea urmăririi penale.

În perioada 19 – 20.12.2021, s-a folosit de funcţia de conducere, emiţând retroactiv, pe numele său, un ordin de deplasare nereal, datat 17.12.2021, prin care a atestat faptul că, în data de 19.12.2021, a circulat pe drumurile publice în interes de serviciu, pentru a nu fi sancţionat contravenţional pentru încălcarea regimului legal de viteză, ordin pe care l-a folosit în faţa organelor de poliţie din cadrul unui serviciu rutier.

În data de 27.10.2021, a intervenit la conducerea unui inspectorat judeţean de poliţie, pentru ca prietenul său (lucrător de poliţie) să fie mutat la o altă structură de poliţie”, mai susţin procurorii craioveni.

Alţi inculpaţi, alte acuzaţii

Poliţistul reţinut este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi efectuarea de operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia. Administratorul unei societăţi comerciale este suspectat de instigarea la sustragerea sau distrugerea de probe, la abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei.

O persoanp fără calitate oficială este cercetată pentru instigarea la sustragerea sau distrugerea de probe, la abuz în serviciu şi la favorizarea făptuitorului.

Anchetatorii au mai precizat că în acelaşi dosar sunt urmărite penal alte patru persoane. Este vorba de alţi doi poliţişti şi de alte două persoane.

Firma poliţistului, pe numele soţiei

Libertatea a scris că poliţistul reţinut alături de procuror controla o firmă fondată în 2013, pe numele soției, angajată la Primăria Corabia. Firma deținea mai multe TIR-uri, având ca obiect de activitate transport marfă. Conform surselor Libertatea, numărul TIR-urilor a variat între 4 și 6 de-a lungul anilor. Asta în condiţiile în care, în momentul fondării firmei, poliţistul avea un salariu anual de 31.000 de lei. Soția sa avea un salariu anual de 19.431 de lei.

Firma cu pricina ar fi fost protejată de procurorul reţinut de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Se pare că poliţistul avea trei dosare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia. Toate dosarele fuseseră clasate. Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt ar fi decis redeschiderea lor.