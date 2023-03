Doi morţi şi opt răniţi după ce mai mulți tineri s-au călcat în picioare la un concert

Tragedie la un concert din Rochester, New York. Două persoane au murit și alte opt au fost rănite, după ce mai mulți tineri ar fi auzit focuri de armă și au început să se calce în picioare încercând să iasă afară, potrivit CNN.

Primul deces raportat a fost al unei femei în vârstă de 33 de ani.

După ce polițiștii au ajuns la fața locului, au găsit mai multe persoane rănite în interiorul sălii în care a avut loc concertul.

„După investigații suplimentare, niciuna dintre rănile suferite de victime nu par a fi a provocate de împușcături”, a precizat Nicholas Adams, un polițist din Rochester.

S-ar fi auzit împușcături în afara sălii în care avea loc evenimentul

Atiya Holley este unul dintre tinerii care au fost prinși în îmbulzeală și se afla la concert alături de sora sa. Ea a declarat pentru CNN că ar fi auzit împușcături în afara sălii în care avea loc evenimentul. „Părea că trăgeau afară, așa că toată lumea a început să alerge”, a spus Holley.

Mai multe persoane au început să alerge spre ieșirile principale și de urgență.

„Nu știam unde să merg, așa că am ieșit pe la ieșirea de urgență. Atunci am fost împinsă pe scări și sora mea a trebuit să mă ridice. Am continuat să alergăm spre parcare”, a mai mărturisit Holley. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Din nefericire, nu este singurul incident de acest fel. În 2021, opt persoane au murit la festivalul de muzică Astroworld din Houston.