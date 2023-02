Un miliardar american s-a sinucis în biroul său de pe Fifth Avenue din Manhattan

Miliardarul american Thomas H. Lee a murit la vârsta de 78 de ani, a anunțat joi familia sa într-un comunicat, fără a preciza cauza decesului, transmite Reuters.

Thomas Lee considerat un pionier al investițiilor de capital privat și al achizițiilor cu efect de levier (Tranzacție prin care un grup de investitori achiziționează o companie, cumpărând toate actiunile, folosind în mare parte fonduri împrumutate).

The New York Post, citând surse neidentificate din poliție, a raportat că Lee a fost descoperit mort joi dimineață în biroul său din Fifth Avenue din Manhattan, sediul firmei sale de investiții, „în urma unei împușcături autoprovocate”.

Potrivit Forbes, Thomas H. Lee Thomas Lee avea o avere de 2 miliarde de dolari.

Potrivit New York Post, Poliția a răspuns unui apel la numărul de urgență în jurul orei locale 11.10.

Reuters nu a putut confirma imediat cauza decesului. Departamentul de Poliție din New York a transmis că serviciile medicale de urgență care au intervenit pe Fifth Avenue în jurul acelei ore au găsit „un bărbat care a fost declarat mort la fața locului”.

Poliția nu a dat alte detalii, precizând că legiștii vor stabili cauza și împrejurările decesului.

„Familia este extrem de întristată de moartea lui Tom. Inimile noastre sunt frânte. Cerem ca intimitatea noastră să fie respectată”, au transmis rudele lui Lee într-un comunicat.

Lee a fost fondatorul și președintele Lee Equity, companie pe care a înființat-o în 2006, iar anterior a fost președinte și CEO al Thomas H. Lee Partners, pe care a fondat-o în 1974, potrivit unei biografii pe care a publicat-o familia acestuia.