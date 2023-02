Prins cu peste un kilogram de canabis în maşină, condamnat definitiv

Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova cu respins apelul formulat de un bărbat de 35 de ani, condamnat la patru ani şi cinci luni de închisoare pentru trafic de droguri şi conducere sub influenţa substanţelor psihoactive. Potrivit anchetatorilor, în maşina bărbatului, care conducea sub influența drogurilor, au fost descoperite două borcane pline cu canabis, dar şi peste 100.000 de lei. Bărbatul a fost depistat conducând sub influenţa substanţelor psihoactive în Drobeta Turnu Severin, în octombrie 2021.

Procurorii DIICOT au precizat că inculpatul a fost depistat drogat în trafic, în Drobeta Turnu Severin, pe 23 octombrie 2021.

„La data de 23.10.2021, în jurul orei 19:40, inculpatul a fost oprit şi depistat în trafic de către organele de poliţie, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Nicolae Iorga din municipiul Drobeta Turnu Severin.

Inculpatul a fost testat cu aparatul DrugTest, ocazie cu care s-a indicat rezultatul pozitiv la droguri din categoria canabis (THC), motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice pentru prezenţa substanţelor psiho-active”, au precizat anchetatorii.

Ulterior, în maşina bărbatului, în torpedou, au fost găsite un grinder şi un cântar electronic ce prezentau urme de canabis. În bagajul şoferului au fost găsite două borcane de sticlă, care conțineau 400 şi 800 grame de canabis. De asemenea, au fost găsite sumele de 100.695 lei şi 1.290 euro.

Droguri găsite în apartamentul bărbatului

Ulterior, procurorii DIICOT au dispus efectuarea unui percheziţii la domiciliul bărbatului. Ofiţerii de combatere a criminalității organizate au făcut o percheziție într-un imobil din București, unde suspectul locuia fără forme legale. Au fost ridicate aproximativ trei kilograme de canabis şi 13 comprimate ecstasy.

În urma anchetei, procurorii au stabilit că, pe data de 23 octombrie 2021, inculpatul a plecat din Bucureşti pentru a sta câteva săptămâni la locuinţa părinţilor din Drobeta Turnu Severin. „Din cantitatea de droguri pe care o deţinea în imobilul din Bucureşti, a luat o parte din ea, atât pentru a consuma, cât şi pentru a pune în vânzare, dacă avea solicitări în acest sens”, au mai susţint anchetatorii.

Prins cu peste un kilogram de canabis, condamnat definitiv

Pe 24 octombrie 2021, suspectul a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile. A fost deferit justiţiei la începutul lunii decembrie, acelaşi an. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, instanţă care s-a pronunţat pe 6 iulie 2022. Bărbatul a fost găsit vinovat şi condamnat la patru ani şi cinci luni de închisoare.

Instanţa a mai dispus menţinerea arestului preventiv faţă de inculpat. De asemenea, s-a mai dispus confiscarea sumelor de 100.195 lei şi 1.290 euro. Hotărârea Tribunalului Mehedinţi a fost atacată cu apel de inculpat la Curtea de Apel Craiova.

Joi, pe 2 februarie, judecătorii craioveni au respins ca nefondat apelul bărbatului. Hotărârea instanţei este definitivă, aşa că inculpatul trebuie să execute pedeapsa stabilită de Tribunalul Mehedinţi.

Din pedeapsă se scade perioada petrecută de inculpat în arest (24 octombrie 2021 – 2 februarie 2023).