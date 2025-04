18 proiecte esențiale care vor aduce gaz în locuințele a peste 44.000 de familii

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a semnat ieri cu reprezentanții autorităților locale actele adiționale la 18 proiecte aferente sistemelor de transport al gazelor naturale. La eveniment a participat ministrul Finanțelor, Barna Tánczos. Proiectele vor avea asigurată finanțarea necesară pentru a fi finalizate cel mai târziu la sfârșitul anului 2026. Proiectele vizează extinderea, modernizarea și conversia rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale. Astfel, 44.000 de gospodării vor avea acces la gaze naturale, reducând dependența de lemne pentru încălzire și contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Peste 44.000 de familii vor avea gaz în casă datorită faptului că am reușit, după un an și jumătate, să deblocăm aceste 18 proiecte esențiale. Impactul lor va fi semnificativ pentru respectivele comunități: oamenii nu vor mai fi nevoiți să-și încălzească apartamentele cu lemne sau să îndure frigul iernilor grele. Există și efecte financiare pozitive: evităm riscul de a pierde 600 de milioane de lei care deja au fost investiți din fonduri europene și penalități. Tocmai din acest motiv am alocat peste 1,18 miliarde de lei pentru a finanța finalizarea acestor proiecte și a veni în sprijinul oamenilor care trăiesc în aceste comunități, cu o soluție mai bună decât încălzirea cu lemne”, a declarat ministrul Marcel Boloș, în cadrul evenimentului.

Rezultate

Ce rezultate vor avea cele 18 proiecte:

44.238 de gospodării la infrastructura modernă de distribuție a gazelor naturale;

71.528 persoane își vor încălzi locuințele cu gaze naturale;

aproximativ 839,6 km de rețea de transport și distribuție a gazelor naturale extinsă;

44 UAT-uri sprijinite pentru a avea rețea de transport și distribuție a gazelor naturale.

Inițial, cele 18 proiecte au fost finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în cadrul axei prioritare 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale. În cadrul perioadei de programare 2014-2020, au fost eligibile pentru a fi decontate din fondurile europene cheltuielile realizate până la sfârșitul anului 2023. Pentru 18 contracte aflate în derulare, beneficiarii proiectelor au solicitat etapizarea, însă acestea nu au putut fi preluate pentru finanțare în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Soluția pentru finalizarea și operaționalizarea acestor proiecte, preluate între timp de către Administrația Fondului pentru Mediu, a fost reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2025 prin care cele 18 proiecte sunt preluate de MIPE, iar finanțarea este asigurată din Fondul pentru Mediu.

Beneficiari

Actele adiționale aferente celor 18 contracte de finanțare au fost semnate de reprezentanții următoarelor UAT-uri:

Comuna Şimian – jud. Mehedinți;

Comuna Coţofăneşti – jud. Bacău;

Comuna Remetea și Comuna Dăneşti – jud. Harghita;

Comuna Ozun – jud. Covasna;

oraşul Murfatlar și Comuna Poarta Albă – jud. Constanța;

Comuna Nojorid – jud. Bihor;

Municipiul Brad, Comuna Crişcior, Comuna Baia de Criş și Comuna Baru – jud. Hunedoara;

Comuna Unirea – jud. Călărași;

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Forest pentru comunele Ciceu, Siculeni, Racu – jud. Harghita;

ADI Gaz Sud Bihor pentru comunele Drăgăneşti, Bunteşti, Rieni, Lazuri de Beiuş, Pietroasa;

ADI Transalpina Gaz pentru localităţile Jina, Poiana Sibiului, Tilişca, Rod – jud. Sibiu;

ADI Distribuţie Gaze Naturale pentru comunele Slobozia, Malu şi Vedea – jud. Giurgiu,

ADI Gaz Valea Moldoviţei pentru comunele Frumosu, Moldoviţa, Vatra Moldovitei și Vama – jud. Suceava.

