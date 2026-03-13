Volei (m) / SCMU Craiova, la al patrulea eșec consecutiv. Rapidul lui Laurențiu Lică a plecat cu punctele din Bănie

Voleibaliștii de la SCMU Craiova au suferit o nouă înfrângere în Divizia A1. Formația pregătită de Laurențiu Lică, Rapid București, s-a impus în Bănie cu scorul de 3-1 (27-25, 22-25, 25-22, 25-22), rezultat care le asigură giuleștenilor poziția a șasea la finalul sezonului regulat.

Perioadele bune de joc ale oltenilor au fost urmate de momente slabe, marcate de erori individuale care au cântărit decisiv. Craiovenii au început promițător confruntarea și au condus în primul set cu 14-9, lăsând impresia că pot controla desfășurarea jocului. Avantajul s-a evaporat, însă, rapid. Rapid a reușit mai multe puncte consecutive, a trecut în avantaj și a câștigat setul în prelungiri, scor 27-25.

În setul al doilea, echipa antrenată de Dănuț Pascu a arătat o reacție bună, ridicându-și nivelul. Craiovenii au fost la conducere pe tot parcursul setului și, chiar dacă adversarii s-au apropiat pe final, au reușit să își păstreze calmul și să închidă actul cu 25-22.

Au urmat, din păcate, două seturi identice, câștigate de vizitatori cu un dublu 25-22. Astfel, bucureștenii și-au asigurat toate cele trei puncte puse în joc, în timp ce SCMU pare să nu găsească soluții nici pentru finalul de sezon regular.

SCMU Craiova: Polomac 14 puncte, Cuk 10, Mihălescu 7, Catrina 3, Brzavovic 24 – Kumagai (L). Au mai intrat: Chirino, Baesso 8, Sulista 1 – Cosma (L).

SCMU Craiova va juca în ultima etapă din sezonul regulat la Steaua București.

