Handbal (f) / SCMU Craiova, doar o repriză la nivelul campioanei CSM București

Echipa feminină de handbal SCMU Craiova a pierdut la șapte goluri întâlnirea cu CSM București, din Sala Polivalentă din Bănie, scor 29-22. Oltencele s-au ridicat la nivelul campioanei doar o repriză, iar la final nu s-au putut bucura de un rezultat mare. Totuși, rămânem cu o primă repriză îndrăzneață, care dă mici motive de încredere.

De la egal la egal cu CSM București

SCMU Craiova a pornit cu ideea că nu are nimic de pierdut din această întâlnire, iar acest fapt le-a ajutat pe jucătoarele lui Buceschi să joace degajat, cel puțin în prima parte a întâlnirii. Campioana nu s-a ridicat la cel mai întalt nivel la Craiova, dar a știut cum să gestioneze fiecare moment în parte astfel încât să nu aibă de suferit pe tabela de marcaj. SCMU a făcut tot ce a putut în primele 30 de minute, Nikolic, Iskit și Blazevic au punctat cât să mențină suspansul, iar scorul pe tabelă a rămas strâns. La cabine s-a intrat cu avantaj minim de partea CSM-ului, scor 14-13.

Campioana a demonstrat de ce este…campioană!

În partea secundă oaspetele au tranșat soarta partidei în favoarea lor. De doar cinci minute au avut nevoie pentru a pune +4 în dreptul lor pe tabelă și să-și asigure o oarecare liniște. Craiova a alergat după egalare, însă în zadar, pentru că ratările s-au ținut lanț de elevele lui Buceschi. CSM București a marcat ori de câte ori a avut oportunitatea, fără să mai forțeze, iar la final s-a impus cu scorul de 29-22.

În urma acestui eșec, Craiova rămâne pe poziția a 10-a în clasament, cu 9 punctem Pentru formația din Bănie va urma un duel în deplasare cu SCM Vâlcea. Partida va avea loc în data de 21 martie.

