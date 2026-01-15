7.8 C
Craiova
joi, 15 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportVoleiVolei (f) / România a tras tare pentru a trece de Serbia la Eruopeanul U18

Volei (f) / România a tras tare pentru a trece de Serbia la Eruopeanul U18

De Tiberiu Cocora

Selecționata României a învins echipa Serbiei cu scorul de 3-2 (25-17, 23-25, 17-25, 25-21, 17-15), miercuri seara, la Sofia, într-un meci din Grupa B a preliminariilor balcanice pentru Campionatul European de volei feminin Under-18 din 2026.

După un eșec clar în fața Turciei (0-3), România a reușit să obțină un succes important după aproape două ore de joc (1 h 58 min).

Bianca Gabriela Cucu a fost de departe cea mai bună jucătoare a tricolorelor, cu 29 de puncte. Briana-Maria Parasca și Daria Maria Ocenic au contribuit cu 12 puncte fiecare.

Turcia ocupă primul loc, cu o victorie (3 puncte), urmată de România, o victorie (2 puncte), și Serbia (1 punct). Primele două clasate se califică în semifinale, iar a treia va juca pentru locurile 5-6.

Prima clasată va obține direct calificarea la turneul final, iar echipele clasate pe locurile 2-5 vor ajunge în faza a doua a calificărilor, programată între 26 și 29 martie 2026.

Citește și: Volei (f) / România, fără șanse în fața Turciei în preliminariile CE U18

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA