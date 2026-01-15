Volei (f) / România a tras tare pentru a trece de Serbia la Eruopeanul U18

Selecționata României a învins echipa Serbiei cu scorul de 3-2 (25-17, 23-25, 17-25, 25-21, 17-15), miercuri seara, la Sofia, într-un meci din Grupa B a preliminariilor balcanice pentru Campionatul European de volei feminin Under-18 din 2026.

După un eșec clar în fața Turciei (0-3), România a reușit să obțină un succes important după aproape două ore de joc (1 h 58 min).

Bianca Gabriela Cucu a fost de departe cea mai bună jucătoare a tricolorelor, cu 29 de puncte. Briana-Maria Parasca și Daria Maria Ocenic au contribuit cu 12 puncte fiecare.

Turcia ocupă primul loc, cu o victorie (3 puncte), urmată de România, o victorie (2 puncte), și Serbia (1 punct). Primele două clasate se califică în semifinale, iar a treia va juca pentru locurile 5-6.

Prima clasată va obține direct calificarea la turneul final, iar echipele clasate pe locurile 2-5 vor ajunge în faza a doua a calificărilor, programată între 26 și 29 martie 2026.

Citește și: Volei (f) / România, fără șanse în fața Turciei în preliminariile CE U18



