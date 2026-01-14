Volei (f) / România, fără șanse în fața Turciei în preliminariile CE U18

Selecționata României a fost învinsă de formația Turciei cu scorul de 3-0 (25-11, 25-20, 25-14), marți seară, la Sofia, în Grupa B a preliminariilor balcanice pentru Campionatul European de volei feminin Under-18 din 2026. Turcia a obținut victoria după 66 de minute.

Bianca Gabriela Cucu, autoare a 15 puncte, a fost cea mai bună jucătoare a echipei noastre. De la învingătoare s-au remarcat Guz Ozerol (12 puncte), Hiranur Baygara (10) și Aylin Uysalcan (10).

Miercuri, România va susține al doilea său meci din grupă, contra Serbiei (20:00).

Câștigătoarea turneului se va califica direct la turneul final, iar echipele clasate pe locurile 2-5 vor continua în faza a doua a calificărilor, programată între 26 și 29 martie 2026.

