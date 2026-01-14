Handbal (m) / După testele cu Ungaria, România și-a definitivat lotul pentru EURO 2026

Naționala pregătită de George Buricea a pierdut vineri și sâmbătă, la Gyor și Felcsut, ambele meciuri amicale pe care le-a disputat cu selecționata Ungariei, cu scorurile de 23-33 și 34-40, în perspectiva participării la EURO.

Turneul finalva avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia. România va evolua în Grupa B, urmând să înfrunte pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) și Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

Federația Română de Handbal a anunțat, marți, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, lotul de 18 jucători pe care îl va avea la dispoziție antrenorul echipei naționale a României, George Buricea, la Campionatul European.

Lotul României pentru EURO 2026:

portari: Ionuț Iancu (CS Dinamo București), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);

extreme stânga: Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timișoara);

extreme dreapta: Ionuț Nistor Ioniță (CS Dinamo București), Sorin Grigore (CSU din Suceava);

interi stânga: Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo București). Dan Racoțea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo București), Răzvan Trif (SCM Poli Timișoara);

interi dreapta: Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiță (AHC Potaissa Turda);

coordonatori: Daniel Stanciuc (CS Dinamo București), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);

piloți: Călin Dedu (CS Dinamo București), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timișoara).

