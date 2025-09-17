16.8 C
Craiova
miercuri, 17 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportVoleiVolei (m) / România a încheiat Mondialul din Filipine fără victorie

Volei (m) / România a încheiat Mondialul din Filipine fără victorie

De Tiberiu Cocora

Naționala masculină de volei a României, revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, a părăsit fără victorie turneul final din Filipine, după ce a fost învinsă de Qatar cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22), miercuri, la Quezon City, în ultimul său meci din Grupa B.

Qatarul a obținut, astfel, prima sa victorie la un Campionat Mondial de volei masculin, la a doua apariție la un turneu final.

România, după ce a câștigat primul set, cu 25-20, a condus în al doilea cu 22-20, dar nu a gestionat bine finalul și Qatarul a reușit egalarea. Tricolorii nu au mai reușit să revină la nivelul de joc pe care l-au arătat în prima parte a meciului și s-au înclinat cu 1-3.

Youssef Oughlaf a fost cel mai bun jucător al asiaticilor, cu 15 puncte, susținut de Belal Abunabot (13 puncte), Ibrahim Ibrahim (12 puncte) și Renan Ribeiro (10).

Din echipa României s-au remarcat Cristian-Daniel Chițigoi (16 puncte), Rareș Bălean (15), Bela Bartha (11) și Mircea Peța (10).

Astfel, România încheie grupa pe ultimul loc, fără vreun punct (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda), Qatarul ocupă locul al treilea (3 puncte), Polonia și Olanda, ambele calificate în optimi, urmând să joace miercuri (13:00, ora României), pentru câștigarea grupei.

Citeşte şi: Lupte / Reuşită pentru România! Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la Mondiale


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA