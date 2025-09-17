Lupte / Reuşită pentru România! Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la Mondiale

Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marți, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croația), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.

Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câștigat în sferturi în fața canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.

Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori și trei medalii la Mondialele Under-23.

România participă la Campionatele Mondiale de lupte, programate în perioada 13-21 septembrie, cu un lot format din 10 sportivi. La lupte libere feminin vom mai fi reprezentați Beatrice Ferenț (cat. 53 kg), Roxana Capezan (cat. 62 kg), Kateryna Zelenykh (cat. 68 kg), Alexandra Anghel (72 kg).

Anul trecut au fost Mondiale doar la categoriile neolimpice, România obținând o medalie de argint, prin Katerina Zelenykh (cat. 65 kg), și una de bronz, prin Denis Mihai (cat. 55 kg, greco-romane).

