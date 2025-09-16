Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana este mai aproape ca niciodată de o medalie la Campionatele Mondiale de la Zagreb. Aceasta va concura pentru medalia de bronz, după ce a fost învinsă în semifinalele categoriei 55 kg.

Cea mai titrată luptătoare română a ultimilor ani a luat startul la categoria 55 kg, cea care i-a adus cele mai strălucitoarea rezultate din cariera de până acum.

A pornit din calificări, acolo unde a dominat-o pe adversara din China Xuejing Liang, impunându-se cu 12-2 (decizie VSU1). În optimile de finală ale tabloului principal, a avut un meci mai strâns cu Cristelle Noelle Rodriguez (21 de ani) din Statele Unite ale Americii. Până la urmă, Ana s-a impus cu 6-3, decizie VPO1, avansând în sferturile de finală. Acolo a înfruntat-o pe Karla Lorena Godinez Gonzalez din Canada (27 de ani), medaliată mondială cu bronz în 2022 și campioană Pan-Americană en-titre. Românca a câștigat cu 3-1 (decizie VPO1).

În semifinale, însă, s-a înclinat în fața rusoaicei Ekaterina Verbina (27 de ani), campioana europeană din sezonul actual, de la Bratislava. Aceasta s-a impus cu 5-3 (decizie VPO1).

Andreea va lupta pentru medalia de bronz a categoriei 55 de kilograme marți, 16 septembrie, contra unei sportive care va urca din recalificările programate în aceeași zi.

Pentru sportiva noastră este deja cel mai bun rezultat la Campionatele Mondiale. În 2019 se clasa pe locul 14 tot la 55 kg, în 2021 pe 7, la fel ca în 2022, iar în 2023 pe poziția a 9-a.

Românca are însă în palmares trei titluri europene consecutive la categoria 55 kg, 2022, 2023 și 2024, o medalie de argint anul acesta la 53 kg și două de bronz la 55 kg în 2019 și 2021. De asemenea, este campioană mondială de tineret în 2021 și europeană în 2022.

Miercuri, 17 septembrie, vor intra în concurs la Mondiale Beatrice Ionela Ferenț în calificările categoriei 53 kg, Amina Roxana Capezan în calificări la 62 kg, Kateryna Zelenykh în optimi la 68 kg și tot în optimi, la 72 kg, Alexandra Anghel.

