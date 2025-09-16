Volei (m) / Greu printre granzi! România a pierdut la zero şi cu Olanda la Campionatul Mondial

România a jucat al doilea meci la Campionatul Mondial de volei. După eșecul cu Polonia, tricolorii au pierdut și în fața Țărilor de Jos cu același scor aspru. Echipa noastră a condus în primele două seturi la 5, respectiv 6 puncte, însă nu a reușit să profite niciodată de avantajul procurat.

Tricolorii au avut ghinion la tragerea la sorți pentru competiția din Filipine, deoarece au înfruntat în primul meci Polonia, una dintre marile favorite la medaliile de aur și au cedat cu 0-3. Deși existau mai multe speranțe pentru partida cu Țările de Jos, rezultatul final a fost același, 0-3: 23-25, 24-26 și 24-26 în favoarea adversarei noastre.

Cei mai buni jucători români au fost Bela Bartha (14 puncte), Rareş Bălean (12) şi Cristian Chiţigoi (9). De la învingători s-au remarcat Michiel Ahyi (19 puncte) şi Tom Koops (13). În primul meci din Grupa B, Țările de Jos au trecut de Qatar cu 3-1 și ocupă poziția a doua în grupă, după Polonia.

România va juca ultimul său meci din grupă miercuri, contra Qatarului, de la ora 05:30 (ora României).

Clasament:

1. Olanda – 6 puncte (2 meciuri)

2. Polonia – 3 puncte (1 meci)

3. Qatar – 0 puncte (1 meci)

4. România – 0 puncte (2 meciuri)

