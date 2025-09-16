24 C
Craiova
marți, 16 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisJaqueline Cristian, în sferturile probei de dublu de la Seul după un joc excelent

Jaqueline Cristian, în sferturile probei de dublu de la Seul după un joc excelent

De Tiberiu Cocora

Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, după ce au învins cuplul Ellen Perez (Australia)/Fanny Stollar (Ungaria), cu 7-6 (7/2), 6-4.

Cristian și Hsieh s-au impus în fața principalelor favorite după o oră și jumătate.

În primul set, Perez și Sollar au condus cu 5-3, iar perechea româno-taiwaneză a salvat trei mingi de set la 6-5 pentru adversare, câștigând apoi în tiebreak. În actul al doilea, Cristian și partenera sa au reușit singurul break al setului, la 4-4.

Cristian și Hsieh și-au asigurat un cec de 9.840 de dolari și 108 puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor înfrunta câștigătoarele din meciul care opune cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova și perechea Ana Blinkova (Rusia)/Makoto Ninomiya (Japonia).

La simplu, Jaqueline Cristian va avea un meci dificil în primul meci, contra britanicei de origine română Emma Răducanu, a opta favorită, în timp ce Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Anastasia Zaharova.

Citeşte şi: Gabriela Lee a pierdut finala de dublu la San Sebastian (WTA 125)


ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA