SCMU Craiova, un nou meci de foc în Divizia A1! Deplasare grea la Galaţi

Voleibaliştii de la SCMU Craiova parcă nu mai termină cu meciurile tari în acest retur de campionat al Diviziei A1. După meciurile de la Steaua şi de la Zalău, trupa lui Dan Pascu joacă sâmbătă şi la Galaţi, împotriva campioanei Arcada. Duelul va conta pentru etapa a 19-a şi este programat la ora 13.00.

Partida din tur, de la Craiova, a avut o intensitate aparte. Formaţia alb-albastră a fost foarte aproape să producă surpriza şi să învingă liderul, dar, într-un final, Galaţi s-a impus în decisiv. Acum, craiovenii încearcă să dea lovitura şi să obţină cel puţin un punct chiar în deplasare.

Dan Pascu: „Se poate întâmpla orice“

Tehnicianul Dan Pascu îşi doreşte ca elevii săi să se ridice la nivelul jocului şi promite că cei de la Arcada nu vor avea o viaţă prea uşoară.

„Este clar că plecăm cu şansa a doua şi că cei din Galaţi sunt favoriţi. Eu îmi doresc să continuăm seria meciurilor bune, să rămânem într-o formă sportivă bună pentru meciurile următoare. Bineînţeles, dacă ni se oferă şansa să câştigăm puncte, seturi sau, de ce nu, meciul, clar vom profita, de ce nu am face-o?. După ultimele rezultate, băieţii mi-au dat încredere şi spun că se poate întâmpla orice. Noi nu ne relaxăm până la finalul campionatului. Echipa mea joacă la capacitate maximă meci de meci, indiferent de adversar, aşa că nu mergem la Galaţi în vacanţă.

Băieţii simt faptul că se poate şi ştiu că în tur am fost aproape de victorie în meciul direct. Am avut 2-1 şi în setul patru ne-am mişcat bine, dar, într-un final, am pierdut la limită. Noi am mai câştigat la Galaţi de două ori la rând, aşa că nu este imposibil să câştigăm. Play-off-ul se cam ştie deja. Victoria de la Zalău ne-a asigurat de faptul că putem lupta pentru medalii, deci ne-am îndeplinit primul obiectiv“, a spus Dan Pascu, antrenorul alb-albaştrilor.

