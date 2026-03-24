Sorana Cîrstea, aproape de un rezultat mare la Miami! Meci intens cu Gauff în optimi

Sorana Cîrstea, aproape de un rezultat mare la Miami! Meci intens cu Gauff în optimi

De Tiberiu Cocora

Sorana Cîrstea a fost învinsă la mare luptă de Coco Gauff, numărul patru mondial, cu 6-4, 3-6, 6-2, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Cîrstea (35 ani, 35 WTA) s-a înclinat în fața americancei de 22 de ani după două ore de joc.

Primul set a fost unul echilibrat, în care ambele jucătoare au fost în avantaj, dar nu au reușit desprinderea până la break-ul americancei la 4-4. În setul secund, Gauff a condus cu 3-1, dar Cîrstea a întors scorul, câștigând cinci game-uri la rând și setul cu 6-3. În decisiv, Gauff a început în forță cu 3-0 şi nu a mai putut fi oprită până la final.

Gauff a comis 6 duble greșeli în acest meci, dar diferența s-a făcut la mingile de break transformate, americanca fructificând 5/7, iar Cîrstea 3/7. Gauff a mai învins-o pe Cîrstea în turul al doilea la Australian Open în 2020, cu 4-6, 6-3, 7-5.

Cîrstea s-a ales cu un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA.

Citeşte şi: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate în primul tur al probei de dublu de la Miami


In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

