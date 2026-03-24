Sorana Cîrstea a fost învinsă la mare luptă de Coco Gauff, numărul patru mondial, cu 6-4, 3-6, 6-2, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Cîrstea (35 ani, 35 WTA) s-a înclinat în fața americancei de 22 de ani după două ore de joc.

Primul set a fost unul echilibrat, în care ambele jucătoare au fost în avantaj, dar nu au reușit desprinderea până la break-ul americancei la 4-4. În setul secund, Gauff a condus cu 3-1, dar Cîrstea a întors scorul, câștigând cinci game-uri la rând și setul cu 6-3. În decisiv, Gauff a început în forță cu 3-0 şi nu a mai putut fi oprită până la final.

Gauff a comis 6 duble greșeli în acest meci, dar diferența s-a făcut la mingile de break transformate, americanca fructificând 5/7, iar Cîrstea 3/7. Gauff a mai învins-o pe Cîrstea în turul al doilea la Australian Open în 2020, cu 4-6, 6-3, 7-5.

Cîrstea s-a ales cu un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA.

Citeşte şi: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate în primul tur al probei de dublu de la Miami





