Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 36 WTA), cel mai bine clasate jucătoare de tenis din România, au fost învinse în turul inaugural al competiției de dublu de la Miami Open, scor 1-6, 5-7, de Tereza Mihalikova (27 de ani, Slovacia) și Olivia Nicholls (31 de ani, Marea Britanie).

Duminică, 22 martie, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, care au decis să facă pereche la dublu la Miami Open, au intrat în turul întâi, având șansa de a se califica în „optimi”, acolo unde le-ar fi întâlnit pe italiencele Sara Errani (38 de ani, 764 WTA) și Jasmine Paolini (30 de ani, 7 WTA).

Din păcate pentru ele, perechea slovaco-britanică s-a impus cu 6-1, 7-5 și s-a calificat în optimile de finală de la Miami Open. Adversarele Terezei și Oliviei vor fi Errani și Paolini, favoritele numărul 1 la titlu.

În schimb, Cîrstea și Cristian rămân să se concentreze pe optimile de finală ale competiției de simplu. Jucătoarea de 35 de ani o va întâlni pe Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA), în timp ce tenismena de 27 de ani va juca împotriva Jessicăi Pegula (32 de ani, 5 WTA).

