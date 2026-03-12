Naționala României a învins echipa Ciprului, cu scorul de 75-60 (17-19, 25-2, 14-18, 19-21), miercuri seara, în Sala Transilvania din Sibiu, în Grupa C a preliminariilor Campionatului European de baschet feminin – EuroBasket 2027. Tricolorele au obținut o victorie grație unui sfert secund neverosimil, adjudecat cu 25-2, deși a pierdut celelalte parțiale.

Ștefania Cătinean, cu 16 puncte, 3 recuperări, 4 pase decisive, Ana Vîrjoghe, cu 13 p, 4 rec, Ioana Ghizilă, 12 p, 5 pd, au fost cele mai bune jucătoare ale echipei antrenate de Cătălin Tănase.

În celălalt meci al grupei, Polonia a trecut de Slovacia cu 63-55.

În clasament, Polonia ocupă primul loc, cu 8 puncte, urmată de Slovacia, 6 puncte, România, 6 puncte, Cipru, 4 puncte. Polonia și-a asigurat prezența în faza următoare.

În turul secund al preliminariilor se califică primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune trei formații de pe locul al treilea, în total 17 echipe.

România va juca ultimele meciuri din grupă pe 14 martie, la Sibiu, cu Polonia, și pe 17 martie, la Bratislava, cu Slovacia.

