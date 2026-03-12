Novak Djokovic părăsește Indian Wells încă din faza optimilor

Novak Djokovic, numărul 3 mondial, a fost eliminat în optimile de finală ale turneului ATP 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, înclinându-se în trei seturi, 4-6, 6-4, 7-6 (7/5), în fața americanului Jack Draper, la capătul unui meci spectaculos desfășurat miercuri.

Djokovic (38 ani), deținătorul recordului de titluri de Mare Slem (24) și finalist la Australian Open în luna ianuarie, s-a înclinat după două ore și 35 de minute de joc în fața lui Draper, ocupantul locului 14 în clasamentul ATP.

Sârbul a câștigat de cinci ori turneul de la Indian Wells pe parcursul carierei sale, însă nu a mai ridicat trofeul din 2016 și nici nu a mai acces de atunci în sferturile de finală.

Draper, deținătorul titlului la competiția din deșertul californian, dar care a revenit de curând în circuit după o absență de șase luni (accidentare la un braț), îl va avea ca adversar în turul următor pe rusul Daniil Medvedev, care a trecut la rândul său, cu 6-2, 6-4, de americanul Alex Michelsen.

Alcaraz, fără probleme mari în fața lui Ruud

Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial, și-a respectat statutul de favorit la Indian Wells, calificându-se în sferturile de finală după o victorie în două seturi, 6-1, 7-6 (7/2), în fața norvegianului Csaper Ruud, cap de serie numărul 13.

Jucătorul iberic a obținut cu această ocazie a 15-a sa victorie consecutivă în tot atâtea meciuri disputate de la începutul anului 2026 și se va lupta pentru un loc în semifinale cu britanicul Cameron Norrie, câștigătorul trofeului în 2021, care a dispus cu 6-4, 6-2 de australianul Rinky Hijikata.

Citește și: Gabriela Ruse, eșec în trei seturi în primul tur de la Austin





