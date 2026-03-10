Emma Răducanu n-a mişcat în faţa Anisimovei la Indian Wells

Emma Răducanu (23 de ani, #24 WTA) a fost învinsă fără drept de apel de Amanda Anisimova (24 de ani, #6 WTA), scor 1-6, 1-6, în turul al treilea al turneului de la Indian Wells.

Sportiva din Statele Unite ale Americii și-a arătat superioritatea în partida care a durat doar 52 de minute.

Emma a comis 22 de erori neforțate, reușit doar 2 lovituri câștigătoare pe parcursul întregului meci.

Având în vedere că sportiva s-a oprit în turul trei al turneului, aceasta va primi 61 de puncte în clasamentul WTA, dar și suma de 61.865 de dolari, potrivit site-ului WTA.

În turul doi al turneului din California, Emma Răducanu o eliminase pe Anastasia Zakharova (24 de ani, #86 WTA), scor 6-1, 6-3, în timp ce Amanda Anisimova trecuse de Anna Blinkova (27 de ani, #94 WTA).

Citeşte şi: Judo / Două medalii pentru CSU Craiova la CN U21. Alexia Ușurelu a cucerit aurul





