Judo / Două medalii pentru CSU Craiova la CN U21. Alexia Ușurelu a cucerit aurul

În prima săptămână de primăvară, Campionatul Național U21 de Judo 2026, desfășurat la Brașov, a reunit unii dintre cei mai promițători tineri judoka ai României. Printre cluburile prezente s-a numărat și CSU Craiova, care și-a confirmat încă o dată tradiția de a forma sportivi valoroși, revenind acasă cu două medalii și două clasări pe podium.

Cea mai strălucitoare performanță a delegației craiovene i-a aparținut Alexiei Ușurelu, care a demonstrat încă o dată că este una dintre cele mai puternice sportive din ţară. Evoluând la categoria -78 kg feminin, judoka de la CSU Craiova a avut un parcurs sigur și a reușit să cucerească medalia de aur, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și confirmând forma excelentă în care se află.

Rezultatele bune au continuat și în întrecerea masculină. La categoria -60 kg, Darius Florescu a avut o evoluție solidă într-o competiție extrem de disputată și a încheiat pe locul al treilea, obținând medalia de bronz după o serie de meciuri dificile.

Foarte aproape de podium a fost și Mihaela Tudor, care a concurat la categoria 44 kg și a terminat competiția pe locul al cincilea.

Mihai Voinea: „Suntem încrezători pentru viitor!“

Antrenorul sportivilor craioveni, Mihai Voinea, a subliniat nivelul ridicat al competiției și a apreciat evoluția elevilor săi.

„Competiția a fost puternică, cu sportivi medaliați internațional. Mă așteptam la două-trei medalii. Tudor Mihaela, la 44 kg, s-a clasat pe locul 5. Copiii sunt sănătoși, suntem încrezători pentru viitor. Vor urma Campionatele Naționale Școlare, iar Alexia Ușurelu va merge la Istanbul la un turneu internațional la finalul lunii. Sper să învățăm din toate aceste competiții și să evoluăm de la zi la zi”, a declarat tehnicianul.

