Naționala de rugby a Georgiei a învins duminică reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European.

Lelos a cucerit și trofeul Antim Ivireanul, oferit câștigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe.

Gazdele au dominat clar partida, profitând și de unele momente de indisciplină ale ‘Stejarilor’ în special în partea a doua a jocului, însă tricolorii au făcut un meci mai bun decât precedentele, arătând că pot fi periculoși chiar și în inferioritate numerică.

România va juca în finala mică a competiției cu echipa care va pierde în cealaltă semifinală, care va opune echipele Spaniei și Portugaliei.

România a început meciul cu Georgia în componența:

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Marius Antonescu (Narbonne), 6. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Nicolas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Toni Maftei (CS Rapid).

