Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au pierdut meciurile susținute, duminică, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Jaqueline Cristian (35 WTA) a fost învinsă de belarusa Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, cu 6-4, 6-1, după o oră și 11 minute de joc. Românca a comis 7 duble greșeli în acest meci și a fructificat doar o șansă de break din șase avute, în timp ce Sabalenka a avut un procentaj mult mai bun, 4/6. Aceasta a fost prima lor confruntare.

Sorana Cîrstea (38 WTA) a fost învinsă de cehoaica Noskova (14 WTA), cap de serie numărul 14, cu 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, după două ore și 23 de minute. Cîrstea a încheiat cu 12 ași și 3 duble greșeli, în timp ce adversara sa a totalizat 10 ași și 6 duble greșeli. Românca a avut o singură minge de break, pe care a transformat-o, în timp ce Noskova a fructificat 3 din 12.

Cristian și Cîrstea vor fi recompensate cu câte 61.865 de dolari și 65 de puncte WTA.

