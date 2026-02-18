3.3 C
Craiova
miercuri, 18 februarie, 2026
Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai! Românca e în optimi după ce a învins o jucătoare de Top

De Tiberiu Cocora

Sorana Cîrstea s-a calificat, marți, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, după ce a învins-o pe cehoaica Linda Noskova, a zecea favorită, cu 6-1, 6-4. Cîrstea (35 ani, 32 WTA) a obținut victoria după numai o oră și 10 minute de joc.

Românca, autoare a 9 ași în acest meci, și-a luat revanșa în fața Lindei Noskova (21 ani, 14 WTA), cea care a învins-o în 2024, cu 6-4, 4-6, 6-4, în turul al doilea la Brisbane, la singurul lor meci anterior.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe învingătoarea dintre italianca Jasmine Paolini (a șasea favorită) și filipineza Alexandra Eala.

La dublu, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturi după 6-7 (8/10), 6-3, 10-7 cu rusoaicele Alexandra Panova/Diana Șnaider, după o oră și 47 de minute.

Româncele și-au asigurat un cec de 30.400 de dolari și 215 puncte WTA la dublu.

