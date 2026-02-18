JO 2026 / Tentea și Iordache au obținut cel mai bun rezultat al României în proba de bob

Boberii Mihai Cristian Tentea și George Iordache au reușit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marți seara, la Milano-Cortina.

Tentea și Iordache și-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manșe, dar ei ar fi putut spera la mai mult dacă în prima manșă nu ar fi fost cronometrați cu al zecelea timp.

Românii au fost înregistrați cu timpul cumulat de 3 min 42 sec 37/100, acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la Jocurile Olimpice de iarnă după 1992 (Albertville), când Ioan Apostol și Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin.

Campionii olimpici ai probei de bob două persoane sunt Johannes Lochner și Georg Fleischhauer, care au încheiat competiția cu timpul de 3:39,70, fiind urmați pe podium de Francesco Friedrich / Alexander Schuller, respectiv de Adam Ammour / Alexander Schaller.

Mihai Tentea și George Iordache au reușit cea mai bună performanță a României la bob după JO din 1972, de la Sapporo. Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă a fost bronzul câștigat la bob-2 masculin, de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

