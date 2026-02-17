Fotbalul din Bănie este în doliu după dispariția lui Matei Constantin, cunoscut de suporteri drept „MAC” și supranumit „Maradona Olteniei”. Fost jucător al echipei Electroputere Craiova în anii 1963-1970, acesta a murit la vârsta de 87 de ani, lăsând în urmă amintirea unui fotbalist complet, capabil să joace pe ambele flancuri, dar și în atac.

Matei Constantin (n.r. cel care se află sub săgeata roșie din poză) a făcut parte din generația de început a formației Electroputere Craiova, într-o perioadă în care fotbalul local începea să capete identitate și forță. Evolua atât ca extremă dreapta, cât și ca extremă stânga, având abilitatea rară de a lovi mingea la fel de bine cu ambele picioare.

Stilul său spectaculos, tehnica și ușurința cu care depășea adversarii i-au adus porecla „Maradona Olteniei”, o comparație care vorbește despre impactul pe care l-a avut în comunitatea fotbalistică locală.

Un moment memorabil din cariera Matei Constantin „MAC” a fost menționat chiar de către Dumitru Lovin, ambasador al Universității Craiova și cel ce a ajutat la promovarea echipei din B în A (1964). Acesta și-a readus aminte cu zâmbetul pe buze de faptul că „MAC“ a avut ofertă chiar de la Craiova, dar a refuzat-o dintr-un motiv inedit: îi era rușine că a primit cu chirie un apartament!

Trupul neînsuflețit este depus la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, situată pe strada Nanterre nr. 11 A. Înmormântarea va avea loc în data de 18 februarie 2026, la ora 12:00, la Cimitir Ungureni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

