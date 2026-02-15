Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, calificate în optimile probei de dublu la Dubai

Perechea română Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, duminică, după 6-4, 7-6 (7/1) cu cuplul Asia Muhammad (SUA)/Erin Routliffe (Noua Zeelandă).

Româncele s-au impus după o oră și 41 de minute în fața favoritelor numărul șase.

Cristian și Ruse și-au asigurat un cec de 17.200 de dolari și 120 de puncte WTA la dublu. În optimi, cele două românce vor întâlni învingătoarele din meciul Alexandra Panova/Diana Șnaider (Rusia) – Irina Hromaceva (Rusia)/Aldila Sutjiadi (Indonezia).

La simplu, Sorana Cîrstea o va înfrunta în primul tur pe belarusa Aleksandra Sasnovici, Jaqueline Cristian o va întâlni pe canadianca Victoria Mboko (a 11-a favorită), iar Gabriela Ruse, venită din calificări, o va avea ca adversară pe americanca Emma Navarro (a 14-a favorită).

