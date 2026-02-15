Bernadette Szocs și Eduard Ionescu (locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au cucerit medaliile de aur în proba pe care au dominat-o la masa de joc de-a lungul zilelor de concurs din India, alături de antrenorul Mădălin Ionașcu! Perechea tricoloră de dublu mixt a reușit a patra victorie, iar în ultima zi a oferit o demonstrație de forță la masa de joc, în finala contra cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (favoriții 4, locul 33 mondial).

Cuplul Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (favoriții 2) a gestionat momentele de joc într-un prim set echilibrat, iar în al doilea, în care a cedat doar două puncte, și-a eficientizat jocul cu lovituri și mișcări precise în fața adversarilor.

Sportivii români au menținut ritmul superior până la final și au ridicat primul trofeu WTT cucerit împreună, după 3-0 (11-9, 11-2, 11-8), în finala din Chennai.

De-a lungul rundelor, tricolorii au mai câștigat cu: Cho Daeseong/Joo Cheonhui (Coreea de Sud) 3-2 (13-11, 9-11, 7-11, 11-9, 11-6), Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale (India) 3-0 (11-8, 11-4, 11-9) și Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia) 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0).

Citește și: JO 2026 / Criză de prezervative la Jocurile Olimpice, în săptămâna de Valentine’s Day



