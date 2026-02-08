2.3 C
Craiova
luni, 9 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisCupa Davis / România, învinsă de Paraguay cu 3-1! Tricolorii se întorc în Grupa Mondială II

Cupa Davis / România, învinsă de Paraguay cu 3-1! Tricolorii se întorc în Grupa Mondială II

De Tiberiu Cocora

Echipa României de Cupa Davis a pierdut, 1-3, în fața celei a Paraguay-ului, la Asuncion, după ce la finalul primei zile scorul era echilibrat, 1-1. Astfel, în urma eșecului, „tricolorii” revin în Grupa Mondială II.

Prima zi a înfruntării disputate la Club Internacional din Asuncion așezase România și țara gazdă, Paraguay, la egalitate în play-off-ul Grupei Mondiale I, 1-1. Meciurile decisive s-au disputat a doua zi, când s-a decis cine își asigură locul în această fază a competiției și cine merge în cea inferioară, Grupa Mondială II.

În ziua inaugurală a întâlnirii dintre România și Paraguay au fost programate două confruntări de simplu. Radu David Țurcanu a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a trece de Alex Santino Nunez Vera cu 6-1, 3-6, 7-6 (2). În al doilea meci de simplu, Gabriel Ghețu a fost învins de Daniel Vallejo cu 6-1, 6-4, într-o oră și 22 de minute.

Sâmbăta „neagră“ pentru tricolori

Sâmbătă, programul s-a deschis cu meciul de dublu, în care perechea sud-americană Daniel Vallejo/Martin Vergara s-a impus cu 6-3, 7-5 în fața cuplului român format din Mircea-Alexandru Jecan și Bogdan Pavel.

A urmat duelul de simplu, care a fost, până la urmă și ultimul din această înfruntare. Același Daniel Vallejo, numărul 104 mondial, cel mai valoros jucător al Paraguay-ului, a câștigat cu un scor net în fața lui Ștefan Paloși (locul 445 ATP), 6-1, 6-2. 

România ajunsese în play-off după succesul cu 3-1 în fața echipei din El Salvador, obținut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay se calificase la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion.

Pentru România, urmează revenirea în Grupa Mondială II, acolo unde a coborât anul trecut, când a pierdut în play-off-ul Grupei Mondiale I în fața Bulgariei, la Craiova, 1-3, în februarie 2025.

Citește și: Volei (m) / Voleibaliștii de la SCMU au luat toate puncte din duelul cu CSM București

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA