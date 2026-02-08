Cupa Davis / România, învinsă de Paraguay cu 3-1! Tricolorii se întorc în Grupa Mondială II

Echipa României de Cupa Davis a pierdut, 1-3, în fața celei a Paraguay-ului, la Asuncion, după ce la finalul primei zile scorul era echilibrat, 1-1. Astfel, în urma eșecului, „tricolorii” revin în Grupa Mondială II.

Prima zi a înfruntării disputate la Club Internacional din Asuncion așezase România și țara gazdă, Paraguay, la egalitate în play-off-ul Grupei Mondiale I, 1-1. Meciurile decisive s-au disputat a doua zi, când s-a decis cine își asigură locul în această fază a competiției și cine merge în cea inferioară, Grupa Mondială II.

În ziua inaugurală a întâlnirii dintre România și Paraguay au fost programate două confruntări de simplu. Radu David Țurcanu a avut nevoie de două ore și 37 de minute pentru a trece de Alex Santino Nunez Vera cu 6-1, 3-6, 7-6 (2). În al doilea meci de simplu, Gabriel Ghețu a fost învins de Daniel Vallejo cu 6-1, 6-4, într-o oră și 22 de minute.

Sâmbăta „neagră“ pentru tricolori

Sâmbătă, programul s-a deschis cu meciul de dublu, în care perechea sud-americană Daniel Vallejo/Martin Vergara s-a impus cu 6-3, 7-5 în fața cuplului român format din Mircea-Alexandru Jecan și Bogdan Pavel.

A urmat duelul de simplu, care a fost, până la urmă și ultimul din această înfruntare. Același Daniel Vallejo, numărul 104 mondial, cel mai valoros jucător al Paraguay-ului, a câștigat cu un scor net în fața lui Ștefan Paloși (locul 445 ATP), 6-1, 6-2.

România ajunsese în play-off după succesul cu 3-1 în fața echipei din El Salvador, obținut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay se calificase la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion.

Pentru România, urmează revenirea în Grupa Mondială II, acolo unde a coborât anul trecut, când a pierdut în play-off-ul Grupei Mondiale I în fața Bulgariei, la Craiova, 1-3, în februarie 2025.

