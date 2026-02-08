Volei (m) / Voleibaliștii de la SCMU au luat toate puncte din duelul cu CSM București

SCMU Craiova a obținut o victorie clară în etapa recentă a Diviziei A1, trecând fără probleme de CSM București cu scorul de 3‑0 (26‑24, 25‑16, 25‑20).

Deși gazdele au început mai bine și s‑au desprins în primele schimburi ale setului inaugural, craiovenii au arătat că pot evolua la un nivel bun. După ce au salvat patru mingi de set ale adversarilor, oltenii au reușit un final de act spectaculos, adjudecându‑și chiar și primul set.

Această revenire i‑a impulsionat vizibil pe jucătorii antrenați de Dănuț Pascu, care nu i‑au mai lăsat pe bucureșteni să revină în joc. Mai întâi, alb-albaștrii au controlat autoritar setul secund, pe care l-au câștigat fără emoții. Apoi, în actul al treilea, de la 10-7 pentru bucureșteni, totul a decurs în favoarea lor. Au întors rezultatul, iar la final s-au putut bucura de o victorie importantă de trei puncte.

SCMU Craiova: Polomac 4 puncte, Cuk 8, Catrina 1, Baesso 15, Brzakovic 21, Capotă 2 – Kumagai (L). Au mai intrat: Chirino, Mieilă.

Citește și: Handbal (f) / SCMU Craiova a călcat strâmb și la Slatina



