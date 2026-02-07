Handbal (f) / SCMU Craiova a călcat strâmb și la Slatina

Ziua de sâmbătă a adus un nou rezultat nedorit în dreptul echipei de handbal SCMU Craiova. Oltencele au cedat clar în etapa a 14-a a Ligii Florilor, scor 25-21, în fața celor de la CSM Slatina și rămân pe locul al 9-lea în clasament, cu doar 9 puncte.

Partida a fost controlată încă din fazele incipiente de către echipa gazdă, care s-a distanțat rapid pe tabela de marcaj, conducând cu 8-3 în minutul 13. Echipa craioveană a încercat să revină, apropiindu-se o singură dată la diferență minimă înainte de pauză, dar la vestiare Slatina a intrat cu avantaj, scor 14-11. În repriza secundă, diferența a crescut din nou, iar Slatina nu a mai cedat inițiativa. Jucătoarele pregătite de Andrei Popescu au gestionat eficient avantajul, în timp ce formația din Bănie a arătat câteva sincope în faza ofensivă și defensivă.

SCMU Craiova: Zoqbi De Paula, Rajcic – Iskit Caliskan 5, Mihart 4, Blazevic 3 (2 din 7 m), Nikolic 3 (1 din 7 m), Nosek 2, Hernandez 2, Mozes 1, Bodijar 1, Micijevic, Tudorică, Gogîrlă, Bojicic. Antrenor: Ovidiu Mihăilă.

Următorul meci pentru SCMU Craiova va avea loc pe teren propriu, luni, 16 februarie, de la ora 17.30, împotriva echipei Dunărea Brăila.

