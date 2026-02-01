-1 C
Craiova
duminică, 1 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisCarlos Alcaraz a cucerit titlul la Australian Open! Ibericul a scris o pagină de istorie

Carlos Alcaraz a cucerit titlul la Australian Open! Ibericul a scris o pagină de istorie

De Tiberiu Cocora

Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic în marea finală de la Melbourne. Sârbul a câștigat clar primul set, dar liderul ATP și-a ridicat apoi nivelul și s-a impus fără drept de apel, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. După ce l-a învins pe Nole în finalele de la Wimbledon din 2023 și 2024, actualul lider mondial a avut câștig de cauză și la Melbourne.

Odată cu acest succes, ibericul a devenit cel mai tânăr jucător din toate timpurile care își trece în palmares toate cele 4 turnee de Grand Slam.

Djokovic a început fulminant și a câștigat primul set în numai 34 de minute, practicând un tenis fără greșeală. Alcaraz și-a ridicat serios nivelul în actul al doilea, pe care l-a câștigat foarte clar, și a continuat să controleze meciul și în manșa a 3-a. Ibericul a făcut break în game-ul al 5-lea și apoi a fost indestructibil la serviciu, astfel că s-a apropiat la o singură lungime de victorie.

Nivelul lui Djokovic a scăzut și datorită problemelor fizice pe care sârbul le-a resimțit din ce în ce mai mult.  Înaintea setului 4, Nole a primit îngrijiri medicale, iar asta l-a ajutat, pentru că s-a simțit mult mai bine în continuare. La 4-4, Nole a avut o minge de break, dar a irosit-o, iar acela s-a dovedit a fi momentul crucial al partidei. Alcaraz și-a ținut serviciul și se părea că ne îndreptăm spre tie-break, însă ibericul a făcut break când Nole a servit a doua oară pentru a rămâne în meci și liderul ATP a închis meciul.

Alcaraz a scris istorie după victoria cu Nole

Așadar, Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open pentru prima dată în carieră, la prima sa finală jucată, și a devenit cel mai tânăr jucător din toate timpurile care își trece în palmares toate cele 4 turnee de Grand Slam (22 de ani și 258 de zile). Până acum, acest record îi aparținea lui Rafa Nadal, dacă ne raportăm doar la Era Open. Ibericul are acum 7 trofee majore câștigate, el triumfând în câte două rânduri la Roland Garros, Wimbledon și US Open, notează Eurosport.

Pentru Novak Djokovic, aceasta a fost prima finală pierdută în carieră la Australian Open. Nole câștigase toate cele 10 finale jucate până acum la Melbourne. În urma parcursului din acest an, Djokovic a revenit pe podiumul clasamentului ATP, urcând pe locul 3, în fața lui Alexander Zverev.

Citește și: Elena Rybakina, discurs emoționant după cucerirea trofeului Australian Open

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA