Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după ce l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic în marea finală de la Melbourne. Sârbul a câștigat clar primul set, dar liderul ATP și-a ridicat apoi nivelul și s-a impus fără drept de apel, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. După ce l-a învins pe Nole în finalele de la Wimbledon din 2023 și 2024, actualul lider mondial a avut câștig de cauză și la Melbourne.

Odată cu acest succes, ibericul a devenit cel mai tânăr jucător din toate timpurile care își trece în palmares toate cele 4 turnee de Grand Slam.

Djokovic a început fulminant și a câștigat primul set în numai 34 de minute, practicând un tenis fără greșeală. Alcaraz și-a ridicat serios nivelul în actul al doilea, pe care l-a câștigat foarte clar, și a continuat să controleze meciul și în manșa a 3-a. Ibericul a făcut break în game-ul al 5-lea și apoi a fost indestructibil la serviciu, astfel că s-a apropiat la o singură lungime de victorie.

Nivelul lui Djokovic a scăzut și datorită problemelor fizice pe care sârbul le-a resimțit din ce în ce mai mult. Înaintea setului 4, Nole a primit îngrijiri medicale, iar asta l-a ajutat, pentru că s-a simțit mult mai bine în continuare. La 4-4, Nole a avut o minge de break, dar a irosit-o, iar acela s-a dovedit a fi momentul crucial al partidei. Alcaraz și-a ținut serviciul și se părea că ne îndreptăm spre tie-break, însă ibericul a făcut break când Nole a servit a doua oară pentru a rămâne în meci și liderul ATP a închis meciul.

Alcaraz a scris istorie după victoria cu Nole

Așadar, Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open pentru prima dată în carieră, la prima sa finală jucată, și a devenit cel mai tânăr jucător din toate timpurile care își trece în palmares toate cele 4 turnee de Grand Slam (22 de ani și 258 de zile). Până acum, acest record îi aparținea lui Rafa Nadal, dacă ne raportăm doar la Era Open. Ibericul are acum 7 trofee majore câștigate, el triumfând în câte două rânduri la Roland Garros, Wimbledon și US Open, notează Eurosport.

Pentru Novak Djokovic, aceasta a fost prima finală pierdută în carieră la Australian Open. Nole câștigase toate cele 10 finale jucate până acum la Melbourne. În urma parcursului din acest an, Djokovic a revenit pe podiumul clasamentului ATP, urcând pe locul 3, în fața lui Alexander Zverev.

