Elena Rybakina, discurs emoționant după cucerirea trofeului Australian Open

Elena Rybakina este marea campioană de la Australian Open, kazaha reușind să o învingă astăzi, în trei seturi, pe Aryna Sabalenka, principala favorită a competiției.

După meci, la ceremonia de premiere, sportiva de pe locul 5 WTA a susținut un discurs emoționant, în care a felicitat-o pe adversara ei și le-a mulțumit celor din echipă, dar și publicului.

„E greu să-mi găsesc cuvintele acum, dar bineînțeles că vreau să o felicit pe Aryna, știu că e dificil, dar sper că vom juca mai multe finale împreună. Felicitări ție și echipei tale pentru îmbunătățirile făcute. Vreau să vă mulțumesc pentru atmosfera atât de frumoasă, a fost o bătălie și vă mulțumesc că ne-ați susținut. Mulțumesc celor din Kazahstan, v-am simțit sprijinul. Mulțumesc organizatorilor, îmi place să vin aici și să joc în fața voastră, chiar e Slam-ul vesel.

Mulțumesc și echipei mele, fără voi nu ar fi posibil să fiu aici. S-au petrecut multe, dar mă bucur că am reușit acest lucru, vă mulțumesc și sper să continuăm puternic în acest an. Mulțumesc și echipei medicale, faceți o treabă foarte bună! Mulțumesc și sponsorilor mei, dar și președintelui Federației de tenis din Kazahstan, sunteți mereu alături de noi. Astăzi am avut jucători din Kazahstan și în alte meciuri și sunt mândră de asta, sper că vom continua să facem o treabă foarte bună. Mulțumesc tuturor”, a declarat Elena Rybakina, citată de Eurosport.

În urma acestui succes, sportiva de pe locul 5 WTA a ajuns la 10 victorii consecutive în fața jucătoarelor din top 10 mondial, doar de-a lungul competiției de la Antipozi reușind să le învingă și pe Iga Swiatek sau Jessica Pegula.

