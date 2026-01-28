Drama lui Musetti și norocul lui Nole: abandon la 2-0 și semifinală la Melbourne pentru Djokovic

Planetele s-au aliniat pentru Novak Djokovic la Melbourne. Campionul sârb s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce adversarul din sferturi, Lorenzo Musetti (23 de ani, #5 ATP), s-a retras din cauza unor probleme medicale, în momentul în care conducea cu 2-0 la seturi. Menționăm că Nole nu a mai jucat nici în optimi, după ce Jakub Mensik, cel pe care avea să-l înfrunte, a declarat forfait din cauza unei accidentări.

În această dimineață, în sferturi, Musetti îl domina pe multiplul câștigător de Grand Slam, a și câștigat primele două seturi, 6-4, 6-3, dar în startul setului 3 a suferit o accidentare musculară. La 1-2 la game-uri, italianul a solicitat un time-out medical. Fizioterapeutul i-a tratat coapsa dreaptă, dar Musetti n-a mai putut juca decât un game. Durerea era atât de mare încât nici nu mai putea alerga. El a fost nevoit să abandoneze, în timp ce Djokovic a avansat în semifinale după un meci care nu decurgea deloc bine pentru el.

În interviul de la final, sârbul a avut un discurs fair-play: „Nu știu ce să spun, în afară de faptul că-mi pare foarte rău pentru el. Clar era mai bun, eu eram în drum spre casă. Din păcate, astfel de lucruri se întâmplă. Am pățit-o și eu de câteva ori. Să ai 2-0 la seturi, este atât de nefericit. Îi urez o recuperare rapidă. Sunt extrem de norocos să fi trecut de acest meci”.

În semifinale, Djokovic va da piept cu învingătorul dintre Ben Shelton și Jannik Sinner.

Musetti, ghinion unic în istoria Grand Slamurilor

Lorenzo Musetti a fost forţat să abandoneze când îl conducea cu 2-0 la seturi pe Novak Djokovic, bifând astfel un record nedorit. Italianul a mai avut 2-0 la seturi cu Nole şi s-a retras, în 2021, la Roland Garros. Astfel, Musetti a devenit primul jucător din istorie care se retrage într-un sfert de finală de Grand Slam când era în avantaj de 2 seturi la 0.

Doar 9 seturi a jucat Djokovic pentru a accede în semifinalele Australian Open 2026. Chiar şi așa, nu e cel mai „scurt” parcurs al său în drumul spre o semifinală majoră. În 2016, la US Open, Djokovic a evoluat în doar 8 seturi înainte de „careul de aşi”. A beneficiat atunci de abandonurile lui Tsonga şi Youzhny şi de forfaitul lui Vesely, informează Eurosport.

Odată cu meciul în faţa lui Musetti, Nole a devenit cel mai titrat jucător din istoria AO în termeni de succese, bifând a 103-a victorie la Melbourne şi depăşindu-l pe Federer.

Nole e la 9 victorii distanţă de recordul all-time de succese într-un turneu major (112 pentru Rafa Nadal, la Roland Garros).

