Aryna Sabalenka nu i-a dat nicio șansă lui Jovic și e în semifinale la AO

Liderul mondial al turneului feminin, belarusa Aryna Sabalenka, s-a calificat, marți, în semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, după ce a obținut o victorie în două seturi, 6-3, 6-0, în fața tinerei speranțe americane Iva Jovic (27 WTA).

„Nu vă uitați la scor, este foarte dur! Ea m-a împins la limite, a fost o luptă foarte grea”, a spus, după meciul care a durat 1 h 29 min, învingătoarea, care nu a pierdut încă niciun set la acest turneu.

La a patra sa semifinală la Melbourne, jucătoarea belarusă de 27 de ani o va întâlni, joi, pe Coco Gauff (3 WTA) sau pe ucraineanca Elina Svitolina (12 WTA).

Sabalenka vizează un al treilea titlu la Melbourne, care ar fi al cincilea de Mare Slem, în afara celor două trofee la US Open, din 2024 și 2025.

Jovic, în vârstă de 18 ani, părăsește astfel al doilea său turneu de la Australian Open, dar cu un progres înregistrat de la prima sa participare de anul trecut, când a pierdut în turul al doilea.

