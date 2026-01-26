Campioana en-titre de la AO, eliminată încă din faza optimilor

Madison Keys, campioana en-titre și favorita 9, a fost eliminată în optimile de finală de la Australian Open 2026. Keys a pierdut în fața conaționalei sale, Jessica Pegula (locul 6 WTA), cu 6-3, 6-4, în numai 78 de minute de joc. După acest rezultat, în clasamentul Live WTA, Keys a ieșit din rândul primelor zece jucătoare ale lumii și a ajuns pe locul 15.

Pegula a avut doi ași și o singură dublă greșeală, în timp ce Keys a reușit patru ași, dar și șase „duble”. Keys a condus la capitolul mingilor și retururilor câștigătoare (26 față de 14, respectiv 7 față de zero), dar și la cel al erorilor neforțate (28 la 13).

„Evident, nu este modul în care mi-aș fi dorit să se termine lucrurile aici, dar sunt totuși foarte mândră de mine. Cred că revenind, fiind campioana en-titre, făcând față tuturor presiunilor și emoțiilor suplimentare, sunt foarte mândră de mine pentru modul în care am gestionat situația. Pot pleca având capul sus”, a declarat Madison Keys, în conferința de presă de după această înfrângere.

În sferturile de finală, Jessica Pegula o va întâlni cu americanca Amanda Anisimova, finalista de la Wimbledon și US Open din 2025.

Anisimova (favorita 4) s-a calificat în aceasă fază a competiției după ce a trecut de chinezoaica Xinyu Wang (locul 46), scor 7-6 (4), 6-4.

