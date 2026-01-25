Djokovic s-a calificat în sferturile AO fără să joace! Ce s-a întâmplat cu Mensik

Jakub Mensik s-a retras, duminică, din cauza unei accidentări, cu o zi înaintea meciului său din optimile de finală împotriva lui Novak Djokovic. Sârbul s-a calificat, astfel, fără să joace în sferturile de finală la Australian Open.

„Este o decizie nefericită. După ultimele două meciuri, am avut dureri din ce în ce mai mari, iar problema vine din partea stângă a mușchilor abdominali“, a explicat jucătorul.

Reamintim că Novak Djokovic, nr.4 mondial, s-a calificat sâmbătă în optimile de finală ale Australian Open, după ce a dispus în trei seturi, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), de olandezul Botic Van De Zandschulp (75 ATP), în timp ce Mensik (17 ATP) trecuse în turul 3 de americanul Ethan Quinn (80 ATP), cu 6-2, 7-6 (5), 7-6 (5).

Ca atare, Novak Djokovic, care bifase deja victoria cu numărul 400 în Grand Slamuri, beneficiază de un „tur liber”, urmând a se odihni în perspectiva sferturilor. În duelul pentru „careul de aşi”, Nole îl va întâlni pe învingătorul din partida Taylor Fritz – Lorenzo Musetti. Americanul e favorit în acea dispută, iar o eventuală confruntare cu yankeul ar fi cu siguranţă pe placul sportivului din Balcani. Asta pentru că Djokovic are un palmares direct de 11-0. Nici un duel cu italianul nu ar fi unul care să îi ridice mari probleme lui Nole, dacă ne raportăm la istoricul directelor (9-1).

