Filipe Coelho, deranjat de atitudinea lui Marcel Bîrsan: „Nu am făcut nimic deplasat!“

Universitatea Craiova și-a respectat blazonul și a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, în runda cu numărul 23 a SuperLigii și a revenit pe primul loc în SuperLiga.

Coelho a recunoscut la final de meci că Universitatea Craiova nu s-a descurcat la nivelul așteptărilor în prima repriză. Însă, după pauză, când au fost făcute schimbări tactice și Craiova a trecut la sistemul cu 4 fundași, acestea au cântărit decisiv în succesul oltenilor.

„Avem cifre bune, dar mai importante sunt punctele. Am câștigat alte 3 puncte, chiar dacă prima repriză nu a fost atât de bună, la nivelul la care mă așteptam. Cred că în final e un rezultat corect. Avem diferite sisteme de joc, depinde de oponent, de caracteristicile jocului. Am schimbat în repriza secundă, cred că a fost o soluție bună și am fost superiori în partea a doua.

Toți jucătorii muncesc mult, acum s-au remarcat Nsimba, Cicâldău și Etim. Mulți fotbaliști sunt în formă, ceea ce e bine pentru noi. E foarte important să le mulțumim suporterilor. În prima repriză am suferit din cauza unor anumite probleme pe care le știți mai bine decât mine. Ei ne-au fost alături și ne-au ajutat. Vreau în același timp să le mulțumesc tuturor care ne ajută, inclusiv celor care curăță gazonul, ne ajută să avem cele mai bune condiții. E foarte frig, condițiile nu sunt ideale”, a declat Coelho, la flash-uri.

Coelho a fost deranjat de arbitrajul lui Bîrsan

Tehnicianul lusitan a primit cartonașul galben pentru proteste după o fază în prima repriză, când s-a dictat fault în atac la Baiaram. Portughezul spune că nu a făcut nimic exagerat, ci doar i-a spus lui Marcel Bîrsan că putea lăsa faza și să o întoarcă după.

„Arbitrul a spus că e fault făcut de Baiaram și l-am întrebat de ce nu a lăsat jocul să meargă și să revină după, dacă se marchează. Am primit cartonaș galben, poate am făcut ceva greșit, dar din punctul meu de vedere nu am făcut nimic deplasat. Nu am vești despre Baiaram, o să vedem mâine cum se simte”, a mai spus Coelho.

