Novak Djokovic, față în față cu cea de-a 101 victorie la AO! Succes rapid în turul doi

Novak Djokovic a obținut victoria cu numărul 101 din cariera sa la Australian Open, impunându-se cu ușurință în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, în fața italianului Francesco Maestrelli, venit din calificări, într-un meci din turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Antipozi.

Sârbul a atins pentru a 18-a oară șaisprezecimile de finală la Australian Open, unde luptă pentru câștigarea celui de-al 25-lea său titlu de Grand Slam.

El se află acum la un singur pas de cea de-a 400-a victorie din carieră la turneele de Mare Slem. El a depășit deja bariera de 100 de meciuri câștigate la Wimbledon (102) și Roland Garros (101), în timp ce la US Open a obținut 95 de victorii.

Djokovic care a cucerit de zece ori trofeul la Melbourne (un record), îl va avea ca adversar în meciul următor pe olandezul Botic Van de Zandschulp.

