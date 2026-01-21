Simona Halep a devenit ambasador onorific al turneului Transylvania Open

Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câștigătoarei ediției din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marți, AGERPRES.

„Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial și una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului, Simona continuă astfel să inspire noua generație, chiar și din afara terenului de joc.

Simona va fi prezentă pe toată durata turneului și va lua parte la o serie de acțiuni precum întâlniri cu jucătoarele aflate în competiție, sesiuni dedicate copiilor de mingi și voluntarilor. De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului și va înmâna trofeul Transylvania Open 2026“, se arată în comunicatul citat.

De-a lungul carierei, Simona Halep a câștigat 24 de titluri WTA, inclusiv două trofee de Grand Slam – Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019) – și a petrecut 64 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial, fiind prima jucătoare din România care a atins această poziție.

Transylvania Open, mai mult decât un turneu

Simona Halep a jucat finala primei ediții a turneului Transylvania Open, în 2021, iar în 2025 a ales să-și anunțe oficial retragerea din tenis chiar pe Terenul Central din Cluj-Napoca, în fața fanilor, după un meci emoționant disputat în primul tur.

„Transylvania Open este pentru mine mai mult decât un turneu. E locul unde am simțit susținerea fanilor din România la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de sufletul meu. Mă bucur să revin și să pot contribui cu o altă energie – aceea de a sprijini și încuraja viitoarele generații“, a afirmat Simona Halep, director onorific Transylvania Open WTA 250.

Cea de-a șasea ediție a turneului Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie, în BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor disputa indoor, pe două terenuri de suprafață hard, cu 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu.

Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283.347 de dolari.

