Gabi Ruse, evoluție de clasă în primul tur de la AO! Yastremska a părăsit competiția

Gabriela Ruse a reușit să o învingă pe Dayana Yastremska cu scorul de 6–4, 7–5, obținând calificarea în turul secund al Australian Open, după un meci intens care a durat aproape două ore.

Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat primul set, impunându-se cu 6–4, după ce a controlat schimburile și a pus presiune constantă pe serviciul favoritei Dayana Yastremska (locul 27 WTA).

În partea a doua a meciului, Gabriela Ruse a început perfect, ajungând rapid să conducă cu 4-0. Ulterior, duelul s-a mai echilibrat, iar Yastremska a revenit în joc și a reușit chiar să egaleze la 5-5, după un break. Ruse, care și-a văzut 4 mingi de meci anulate de către adversara ei, a preluat, însă, apoi conducerea după ce a făcut rebreak-ul, iar apoi a pus capăt meciului cu un game câștigat cu 40-30.

Ruse a avut un serviciu bun, cu 79% puncte câștigate cu primul serviciu. De asemenea, românca a reușit un as, comițând doar 5 duble greșeli, și a avut 11 lovituri câștigătoare și 67% puncte câștigate la fileu.

Gabriela Ruse, ocupanta locului 79 mondial, își va afla următoarea adversară de la Melbourne mâine dimineață, după meciul dintre Yulia Starodubtseva (locul 110 WTA) și Ajla Tomljanovic (locul 76 WTA), programat nu înainte de ora 8:00 (ora României).

