Handbal (m) / România, prestație onorabilă în fața Portugaliei la CE

Naționala masculină de handbal a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15), vineri seară, la Hernind (Danemarca), în primul său meci din Grupa B a Campionatului European – EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia și Norvegia.

România a început curajos, cu 3-1 și 4-2, dar a primit șase goluri consecutive și apoi jocul a fost la discreția lusitanilor. Portugalia a condus la nouă goluri (19-10, 20-11, 21-12, 23-14, 35-26), dar pe final tricolorii s-au apropiat la patru goluri (34-38).

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Daniel Stanciuc 8, Andrei Buzle 6, Denis Vereș 4, Andras Szasz 4, Călin Dedu 3, Ionuț Nistor-Ioniță 2, Cristan Ghiță 2, Dan Racoțea 2, Sorin Grigore 1, Ștefan Cumpănici 1, Ionuț Stănescu 1.

În celălalt meci al grupei se întâlnesc selecționatele Danemarcei, campioană olimpică și mondială, vicecampioană europeană, și Macedoniei de Nord.

România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei (Herning, 21:30).

