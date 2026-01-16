Emma Răducanu, eșec surprinzător în sferturi la Hobart

Emma Răducanu a fost învinsă surprinzător de australianca Taylah Preston, în două seturi, 6-2, 6-4, joi, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 250 de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari americani.

Răducanu (29 WTA), principala favorită, nu a jucat în optimi după ce adversara sa din acea fază, poloneza Magdalena Frech, a fost nevoită să se retragă.

Preston, în vârstă de 20 de ani, este doar locul 204 WTA. Ea va juca în semifinale cu americanca Iva Jovic, cap de serie numărul 3.

Citește și: Misiune dificilă pentru românce la Australian Open! Două meciuri infernale încă din primul tur



