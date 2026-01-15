Misiune dificilă pentru românce la Australian Open! Două meciuri infernale încă din primul tur

Australian Open 2026 stă să înceapă, iar azi noapte au avut loc tragerile la sorți, atât pentru tabloul masculin, cât și pentru cel feminin. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabi Ruse și-au aflat și ele adversarele din primul tur de la Antipozi și, din păcate, fetele noastre au avut ghinion la tragerea la sorți, două dintre ele urmând să joace împotriva unor capi de serie.

Sorana, cea mai norocoasă dintre românce

Sorana Cîrstea este singura româncă ce nu va juca împotriva unui cap de serie în runda inaugurală de la Melbourne. Chiar și așa, nici ea nu a avut prea mult noroc la tragere, urmând să o înfrunte în primul tur pe Eva Lys (39 WTA). Lys a eliminat-o anul trecut pe Jaqueline Cristian și ajungea până în faza optimilor de la Australian Open, din postura de lucky loser, însă drumul ei se oprea în acea fază, după înfrângerea cu Iga Swiatek.

De cealaltă parte, Sorana vine după retragerea de la Adelaide, acolo unde a ales să nu mai participe după ce trecuse de două tururi de calificare. În partida cu Rakhimova, veterana noastră a trecut prin mari emoţii, în finalul setului întâi. La 6-5 pentru adversară, în primul set, Sori a salvat două mingi de set, înainte de a cădea destul de rău, notează Eurosport. Românca a cerut imediat timeout medical și intervenția fizioterapeutului, dar, din fericire, nu a fost vorba de nimic grav.

În cazul în care o învinge pe Eva Lys, Sorana Cîrstea va avea o misiune extrem de dificilă în turul secund. Cel mai probabil, românca ar urma să dea peste Naomi Osaka.

Jaqueline și neșansa

Jaqueline Cristian a fost cea mai ghinionistă româncă la tragerea la sorți, dacă ne raportăm strict la primul tur. Ea se va duela în primul meci cu fostul număr 8 WTA, Karolina Muchova.

Jaqueline Cristian vine după un tur 3 obținut anul trecut la Australian Open, acolo unde ceda în disputa cu Eva Lys. Dacă o va învinge pe Muchova, Jaqueline o va întâlni în turul 2 pe câștigătoarea meciului Alycia Parks – Alexandra Eala, iar într-un eventual tur 3 ar putea da peste o altă favorită, Emma Navarro (15 WTA).

Gabriela Ruse întâlnește cea mai valoroasă ucraineancă

Gabriela Ruse o va întâlni în primul tur pe Dayana Yastremska (26 WTA), o altă favorită. Ucraineanca ar fi trebuit să joace împotriva Soranei Cîrstea în primul tur de la Adelaide, însă, după cum am menționat mai sus, românca s-a retras din competiție.

În ciuda faptului că se numără printre capii de serie ai turneului, Yastremska a pierdut ambele întâlniri în fața Gabrielei Ruse, astfel că putem spera ca românca să obțină o nouă victorie. Dacă o va învinge pe Yastremska, Ruse va juca în turul 2 cu Alja Tomljanovic sau o jucătoare venită din calificări. În turul 3, sportiva noastră ar putea să o întâlnească pe Mirra Andreeva.

Citește și: O fostă mare campioană și-a anunțat prezența la Transylvania Open 2026



